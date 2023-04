Bewegung in Düsseldorf Wie die Stadt mehr Flächen für den Sport gewinnen will

Bei der Kategorisierung neuer Sportflächen gehe es auch darum, einen Überblick darüber zu schaffen, „was wir haben und was wir damit machen“, sagt Thorsten Graeßner, Grünen-Mitglied im Sportausschuss. Bereits 2022 hatten CDU und Grüne Anträge eingereicht, in denen sie mehr Flächen für den Sport und eine Kartierung potenzieller Sportflächen im gesamten Stadtgebiet forderten. Dabei gehe es bei „mehr Flächen“ nicht um einen prozentualen Zielwert, sondern um eine bedarfsgerechte Entwicklung – auch bei größeren Neubauprojekten. „Der Sport wird bisher viel zu wenig in Planungen einbezogen“, so Graeßner auf Anfrage unserer Redaktion. „Wenn viele Wohnungen gebaut werden, dann müssen wir auch da an den Sport denken“, sagt ebenfalls Andrea Haupt. Bei der Erfassung von möglichen Neu-Standorten will sich die Landeshauptstadt eventuell auch an anderen Städten und Gemeinden orientieren und dort konzeptionelle Ansätze sichten. „Hierzu befindet sich das Sportamt noch in der Prüfung“, so der Sprecher.