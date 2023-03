Nachbesserungsbedarf Darum soll es in Düsseldorf fürs Wickeln und Stillen mehr öffentliche Standorte geben

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband will künftig in Düsseldorf offensiver für Still- und Wickelmöglichkeiten in Gastronomie- und Hotelbetrieben werben. „Wir sind bereit, gemeinsam mit der Stadt an einem Strang zu ziehen und solche Standorte auf einer neuen digitalen Plattform zu hinterlegen und aktiv zu bewerben“, sagt Thomas Kolaric, Geschäftsführer für Nordrhein im Branchenverband Dehoga.