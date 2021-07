Kolumne zum Bau der Velorouten : Radfahrer sind in Düsseldorf die neuen Störer

An der Gutenbergstraße beziehen die Anwohner Stellung gegen die geplante Fahrradstraße. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meinung Düsseldorf Der Radverkehr muss ausgebaut werden, damit Düsseldorf zur Klima­hauptstadt wird. Dabei sind Konflikte programmiert, wie sich in den letzten Wochen am Staufenplatz und am Rhein gezeigt hat.