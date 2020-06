Ferienstart in Düsseldorf : Düsseldorfer Schulleiterin schaufelt Abi-Zeugnisse mit dem Pizza-Schieber in die Gondeln eines Riesenrads

Düsseldorfer Schulleiterin schaufelt Abi-Zeugnisse mit dem Pizza-Schieber in die Gondeln eines Riesenrads

Ferienstart in Düsseldorf

Ein Zeugnis in der Riesenrad-Gondel gibt es nicht alle Tage. Foto: Bretz, Andreas (abr)/Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auf vieles mussten die Abiturienten in diesem Corona-Jahr verzichten. Deshalb hat sich der Düsseldorfer Schausteller Oscar Bruch etwas Besonderes einfallen lassen. Er stellte im „Düsselland“ den Schülern des Georg-Büchner-Gymnasiums für die Zeugnisübergabe sein Riesenrad zur Verfügung.

Kreativ zeigte sich das Golzheimer Georg-Büchner Gymnasium bei der Übergabe seiner Abi-Zeugnisse. Am Riesenrad im Düsselland, das heute offiziell startet, schaufelte Schulleiterin Inge Schleier-Groß mit einem Pizzaschieber das lang ersehnte Dokument in die Gondel des Riesenrads. Zur Freude von Teresa Schulze (l.) und Lea Starek, die zu den rund 140 Abiturienten des Gymnasiums zählen. „Wir haben auf vieles verzichtet und finden es wirklich klasse, dass sich unsere Lehrer doch noch etwas Besonderes haben einfallen lassen“, sagt Lea, die mit einem Schnitt von 1,3 am Büchner die Jahrgangsbeste ist.