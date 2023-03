Muslime in Düsseldorf-Oberbilk „Im Ramadan machen wir teilweise sechsfachen Umsatz“

Um zu zeigen, was der Ramadan wirtschaftlich bewegt, greift der Chef des „Nador Marktes“ in seinem Büro nach einer Klammer, die sämtliche Tagesbons des Monats März zusammenhält. „Schauen Sie“, sagt Majid Kannani. „Es wird immer mehr.“ Er blättert mit seinem Daumen weiter bis zu den Umsätzen aus dieser Woche. Am Mittwochabend hat der muslimische Fastenmonat begonnen, das bedeutet für den Geschäftsmann: mehr Kundschaft, vollere Einkaufswagen – und sechs Mal höhere Einnahmen als normalen Tagen.