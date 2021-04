Kostenpflichtiger Inhalt: Betreuung nach der Geburt : In Düsseldorf nehmen viele Väter nur zwei Monate Elternzeit

Beim gleichberechtigten Kümmern um den Nachwuchs gibt es noch Luft nach oben. Foto: dpa-tmn/Friso Gentsch

Düsseldorf In Düsseldorf beantragen immer mehr Mütter und Väter nach der Geburt eines Kindes Elterngeld. Im vergangenen Jahr wurden in der Landeshauptstadt 9167 Anträge gestellt. Was sich an der häufig kritisierten Bearbeitungszeit geändert hat.