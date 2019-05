Serie „So wohnt Düsseldorf“ : Wo die Musik aus dem Kühlschrank kommt

Düsseldorf Familie Chaki hat ihre Altbauwohnung in Eller mit Fundstücken vom Flohmarkt eingerichtet. Viele Schätzchen haben eine neue Funktion.

Ein Wochenende ohne Flohmarkt? Langweilig. Denn nichts ist schöner, als ein neues Fundstück aus einem Meer von Nichtigkeiten zu fischen, nach Hause zu tragen, einzufügen in diese unglaubliche Sammlung aus Dingen, an denen die meisten Menschen garantiert vorbeigehen würden.

Sie haben lange gesucht, sich unzählige Mietobjekte angesehen. Als sie dann von einer Altbauwohnung in Eller erfuhren und vor dem Haus mit der 08/15-Fassade standen, wollten sie erst nicht hochgehen. Haben sie dann aber doch getan, zum Glück. „Als wir in der Diele die alten Holzdielen mit ihrer schönen Patina sahen, waren wir hingerissen“, sagt Fairouz Chaki.

Den meisten Platz in diesem Wohnzimmer aber beansprucht die Sammlung aus Flohmarkt-Fundstücken und Erinnerungen aus Jugendtagen wie die „Monsterversammlung“ in einem alten Industrieschrank – von Frankenstein bis Spiderman. Dazu gesellt sich das kleine schwarze Skelett im eleganten Abendkleid unter einer Glasglocke, Mitbringsel von einer Mexikoreise. Und dazwischen muss Platz sein für eine Sammlung alter Brillen, von denen Fairouz an einem Flohmarktstand fand, „dass sie viel zu schön zum Liegenlassen sind“.

Und wer sind die Herrschaften auf den sepia-vergilbten Fotografien, die Großeltern? „Unsere jedenfalls nicht“, erklärt das Paar. Aber sie fanden die Fotos so schön, dass sie sie vom Flohmarkt mitbrachten, „sonst würden sie vielleicht irgendwann weggeworfen, das wäre doch schade.“ Bevor das geschehen könnte, bekommen sie lieber in dieser Altbauwohnung ein Asyl.

Oder die Trockenhaube aus einem vor langer Zeit geschlossenen Friseursalon, sie wurde von Frank Chaki zur Stehlampe umgerüstet, die das Schlafzimmer in sanftes Licht taucht – ebenso ein paar Schuhe von besonderem Format: aus mintgrüner Seide mit roten Sternchen besetzt und roten Schnürsenkeln. In einem alten Hollywood-Film hätten sie einen großen Auftritt, zum Pflastertreten sind sie zu schade, „hab‘ ich mal auf einer Hochzeit getragen“, so Fairouz Chaki. Im Alltag haben die Edeltreter nun ihren Platz auf einem grünen Metallspind gefunden, in der Nachbarschaft von amerikanischen Playboy-Ausgaben aus den 1960er Jahren.