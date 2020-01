Eine Tradition im Umbruch : Sternsinger auf Bestellung

Düsseldorf Zu oft stoßen die Kinder auf verwaiste Häuser oder abweisende Bewohner. Deswegen gibt es den Haussegen immer öfter auf Bestellung.

Tradition Ins Leben gerufen hat die Traditon in den 1950er Jahren der „Bund der Deutschen katholischen Jugend“ (BDKJ). Seitdem ziehen in den ersten beiden Neujahrswochen, hauptsächtlich am 6. Januar, in Deutschland und Österreich Sternsinger durch die Straßen.

Auch wenn der Neujahrssegen nach wie vor vielen Menschen am Herzen liegt – das flächendeckende Klingeln an der Wohnungstür gehört inzwischen eher weniger zur Tradition der Sternsinger. Zu oft würden sie heutzutage auf verwaiste oder gar abweisende Türen stoßen, erklärt Pastoralreferent Georg Wiesemann. „So etwas wirkt natürlich demotivierend auf die Kinder. Heutzutage sind es vermehrt offizielle Termine wie im Landtag oder in der Staatskanzlei und weniger Hausbesuche.“ Die Gemeinden gehen deshalb über, sich anzukündigen. Bei wem Sternsinger willkommen sind, der kann diesen kleinen Zettel an seine Tür hängen. Dabei spielt die Konfessions- oder Religionszugehörigkeit erzkatholischen Tradition keine Rolle mehr. Zudem treten die Sternsinger vemehrt direkt an die Leute heran, wie jüngst bei der Aktion „Sternsingen-to-go“, die Wiesemann mit seinen Gemeindemitgliedern am Samstag vor den Bilker Arkaden zelebrierte. Statt Türklingeln zu putzen sind die Kinder in Kleingruppen durch die Läden gezogen und überbrachten Verkäufern und Kunden den Segen direkt. „Auch wenn viele Menschen im ersten Moment überrascht wurden, waren die Reaktionen durchweg freundlich“, sagt Wiesemann. Manche Kirchen würden die Aufkleber „Christus Mansionem Benedictat“ auch einfach im Anschluss an die Neujahrsgottesdienste auslegen. Das käme bei den Gläubigen allerdings nicht so gut an. „Vielen Leuten ist wichtig, dass der Segen direkt in die Wohnung kommt“, sagt Wiesemann. Diese Bürger würden die Sternsinger auch rechtzeitig bei der Gemeinde „bestellen.“