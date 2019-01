Service in Düsseldorf : Nehmen Sie doch mal ein Lastenrad

Kerstin Kortekamp hat die Lastenrad-Ausleihe im Fahrradladen „Schicke Mütze“ initiiert. Auch die Verkehrswacht macht inzwischen mit. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf In Großstädten sind 40 Prozent der Autofahrten kürzer als fünf Kilometer, also eine Entfernung, über die man – mit dem richtigen Gefährt – auch bequem per Rad den Großeinkauf erledigen kann. Eine Perspektive für Düsseldorf?

Was dem spontanen Umstieg auf ein Lastenrad entgegensteht: Die Anschaffung ist nicht gerade günstig. Die einfachsten Modelle gibt es ab etwa 1500 Euro, bei besserer Ausstattung und Unterstützung durch einen E-Antrieb ist man schnell 2500 Euro und mehr los. Immerhin: Seit vergangenem Jahr unterstützt das Land NRW den Kauf von Schwerlasträdern für Privatpersonen mit bis zu 1000 Euro, für Unternehmen mit bis zu 2100 Euro oder mit bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten. Neben dem hohen Anschaffungspreis der Räder braucht man aber auch einen Stellplatz und die Folgekosten für Wartung und Ersatzteile kommen jährlich auch hinzu.

Ausleihen Wer diese Investitionen nicht sofort stemmen will, kann sich in Düsseldorf erstmal ein Lastenrad mieten, für bis zu drei Tage, und das kostenlos. Initiiert hat das Projekt Kerstin Kortekamp vom Fahrradladen „Schicke Mütze“ in der Talstraße – mit finanzieller Unterstützung der Verkehrswacht. „Es ist herrlich, dass man in der Stadt auch ohne Auto große Lasten transportieren kann“, sagt Kortekamp. Die „­schicke Minna“ hat drei Räder und in der großen Frontbox Platz für bis zu 90 Kilogramm Fracht. „Uns ist die Idee des Teilens sehr wichtig, denn so kommen viel mehr Menschen in den Genuss oder können auch einfach mal ausprobieren, wie es ist, mit einem Lastenrad durch die Stadt zu fahren“, sagt Kortekamp. So sei die „Minna“ auch schon als Hochzeitsgefährt oder sogar für Umzüge gebucht worden. Das Ausleihen funktioniert nach der Buchung über die Seite sehr einfach. Die Abholung erfolgt im zentral gelegenen Radladen „Schicke Mütze“ gegen Vorzeigen des Personalausweises.

Info Zuschüsse und Bedingungen Modelle Die Lastenräder „Schicke Minna“ und „Schicke Ulla“ können jeweils für bis zu drei Tage kostenlos gemietet werden. Bei der Abholung muss der Personalausweis vorgelegt werden. Die dreirädrige „Minna“ steht beim Radladen „Schicke Mütze“, Talstraße 22-24, die zweirädrige „Ulla“ im Fahrradinfozentrum des ADFC, Siemensstraße 46. Für Vereine Ein echtes Schwerlast­rad mit Zuladung von bis zu 300 Kilogramm und E-Antrieb können Vereine, Kirchengruppen und Initiativen im Stadtbezirk 10 (Garath und Hellerhof) beim Zentrum Plus, Fritz-Erler-Straße 21, in Garath ausleihen. Für den Ankauf Weitere Infos und die Antragsformulare für den Zuschuss für den Kauf eines Lastenrades durch das Land NRW gibt es auf der Seite der Bezirksregierung Arnsberg (www.bezreg-arnsberg.nrw.de).

Fahren Nach einer kurzen Einführung durch einen Mitarbeiter kann man sofort losradeln. Zum Glück gibt es in der Talstraße erstmal einen breiten Fahrradweg. Denn das Steuern des dreirädrigen Gefährtes ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Durch das hohe Gewicht ist man sehr viel behäbiger unterwegs, und vor allem Kurven muss man sehr langsam nehmen. Nach einiger Zeit hat man sich aber an das Fahrverhalten gewöhnt. Dank der drei Räder steht man an Ampeln, ohne die Füße von den Pedalen nehmen zu müssen. Da die meisten Fahrradwege viel zu eng für die doch sehr breite „Minna“ sind, muss man zumeist auf die Straße ausweichen. Hier macht man sich unter den Autofahrern zwar keine Freunde, aber dafür ist das wunderbare Gefährt zum Glück ja auch nicht da. In dem großen Korb kann man allerlei Einkäufe und sogar Wasser- oder Bierkästen transportieren, ein Verdeck schützt diese vor Regen. Dank einer Siebengangschaltung und guter Übersetzung fehlt der E-Antrieb nicht wirklich.