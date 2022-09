Händler in Sorge ums Geschäft : In Düsseldorf ist schon Weihnachten

Foto: Anne Orthen (orth) 7 Bilder Es weihnachtet schon in Düsseldorf

Düsseldorf Weihnachtliche Deko und Gebäck gibt es bereits überall in Düsseldorf zu kaufen. Die Händler in der Stadt sind aber besorgt ums Weihnachtsgeschäft

Drei Monate vor Heiligabend hat die Weihnachtszeit schon begonnen – zumindest in Düsseldorfs Handel. Den Zauber von Deko und Dominosteinen können die Düsseldorfer jetzt schon genießen.

Richtig viel zu tun hat zum Beispiel gerade schon Jörg Breitenfeld vom Blumengroßmarkt an der Ulmenstraße. Den gibt es nun schon seit 90 Jahren, wie Breitenfeld erzählt. Einzelhändler aus ganz Düsseldorf kaufen hier ein. „Anfang September ging das Weihnachtsgeschäft schon los“, berichtet er. Mit klassischen Weihnachtspflanzen wie Callunen etwa. Zum Anfang Oktober kommen die Weihnachtssterne – alles Ware aus regionaler Produktion. „Bei guter Pflege halten sie sich bis ins neue Jahr.“ Breitenfelds Top-Tip: „Der Stern verträgt keine Zugluft, ansonsten ist er unkompliziert.“

Auch die Weihnachtsdeko auf dem Blumengroßmarkt ist schon aufgebaut. Hier beobachtet Breitenfeld den Trend zu Naturfarben und -produkten wie Holz – und dieses bestenfalls unbehandelt. Stroh sei auch beliebt. „Selbst die Keramik ist beliebt in Naturfarben.“

Die Pflanzen gehen schon täglich weg, sagt Breitenfeld: „Wir beliefern ja auch die Floristen, die Händler der 17 Wochenmärkte in Düsseldorf sowie Baumärkte und Gartencenter.“ Er rechnet mit dem Verkauf von 500.000 Weihnachtssternen. „Die Energiepreise schlagen noch nicht durch, weil der Wuchs der aktuellen Weihnachtssterne davon nicht betroffen war. Für 2023 kann ich noch keine Prognose abgeben.“

Weihnachtsmänner lachen die Kunden im Einrichtungscenter Ikea schon an. In dieser Woche wurde in der Nähe der Kassen am Ausgang schon die Weihnachts-Ecke aufgebaut. Ebenso verhält es sich mit vielen Deko-Länden in Düsseldorf – wie etwa Depot und Butlers. Die Deko- und Einrichtungsspezialisten haben viele Ideen, die das Fest der Feste schön und besinnlich werden lassen können.

Foto: Brigitte Pavetic 45 Bilder Bilder des Tages aus Düsseldorf

Die Tische sind bei Depot an der Schadowstraße zum Beispiel edel gedeckt – mit Geschirr, Gläsern und Kerzen, Weihnachtskugeln in vielen Designs, Farben und Größen stehen bereit, dazu Lichterketten. Adventskränze, Adventskalender, weihnachtliche Verpackungen, Teelichter, Laternen, Glocken und Engel gibt es bei der „XMAS-Kollektion“. Zum Weihnachtsfest geht auch eine Spotify-Playlist an den Start: „Depot dreams XMAS 2022“.

Bei Butlers am Carlsplatz hängt lustiger Baumschmuck in den Regalen, ein kesses Faultierchen etwa, dazu gibt es viele Kugeln in verschiedenen Farben.

In Rufnähe von dieser Filiale – es gibt auch eine in den Schadow Arkaden – ist das Geschäft von Traditionsbäcker Josef Hinkel. Direkt nach dem Hohe-Straße-Fest brachte er seinen Spekulatius an den Start. Auch bei Zurheide an der Berliner Allee sind die Weihnachtsstände mit Spekulatius (auch zuckerfrei), Lebkuchen und Dominosteinen aufgebaut. Aldi gesellt sich ebenfalls in die Reihe: Marzipan-Ochsenaugen, Lebkuchen-Konfekt und Baumkuchenspitzen sind schon in den Regalen.

Bei der Vorstellung des RP-Magazins „Düsseldorf geht aus!“ (ist auch im RP-Shop erhältlich) auf dem Metro-Gelände machte Michael Spreckelmeyer in dieser Woche schon total neugierig auf den „Croque en bouche“, das ist eine Art Windbeutel-Turm und sieht ausgesprochen putzig aus. „Croque en bouche“ ist ein Patisserie-Klassiker aus Frankreich. Man nennt diesen Gebäck-Turm, der von der Form her schon ein wenig an einen Baum (vielleicht sogar Weihnachtsbaum) erinnert, auch „Pièces montées“ oder auch „Pyramide de choux“, wie Spreckelmeyer erklärt. Weihnachts-Versionen sind auch bestellbar im Rocaille – das Lokal ist für seine Mischung aus Pariser Bistro, Weinbar und Café sehr beliebt.

„Der Verkauf von Herbstgebäck und anderen saisonalen Produkten hat wie in jedem Jahr Mitte September begonnen“, sagt Carina Peretzke, Sprecherin beim Handelsverband NRW in Düsseldorf. „In den letzten Jahren kam es uns aufgrund des teilweise noch sehr warmen Wetters sehr verfrüht vor, aber dieses Jahr macht das kühlere, regnerische Wetter schon mehr Lust auf passende Naschereien“, sagt sie und ergänzt: „Die Nachfrage ist auf jeden Fall vorhanden. Die ‚richtigen‘ Weihnachtsprodukte wie Schokonikoläuse kommen dann Ende Oktober/Anfang November.“

Die allgemeine weltpolitische Lage hat offenbar auch Auswirkungen auf dieses Geschäft. „Die starken Preissteigerungen führen aktuell schon zu einem veränderten Konsumverhalten. Ob sich das bis ins Weihnachtsgeschäft zieht, hängt von vielen Faktoren ab, natürlich allen voran von den Entwicklungen in Sachen Energiekrise. In der Umfrage zur HDE-Halbjahrespressekonferenz im Sommer rechneten bereits 45 Prozent der Händler mit einer Verschlechterung der Geschäftslage für das 2. Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, sagt Carina Peretzke.