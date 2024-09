Experten präsentieren Schulplanung Gefährden Gesamtschulen die Hauptschulen? – Warum darüber in Düsseldorf gestritten wird

In der Schulpolitik zeichnet sich ein Dissens bei der Frage ab, ob die Gesamtschulen auf Kosten der stark rückläufigen Hauptschulen weiter ausgebaut werden sollen. Dabei plädieren unter anderem die Grünen für einen noch stärkeren Ausbau der Gesamtschulkapazitäten. Verwaltung und Christdemokraten halten das nicht für sinnvoll. „Wir haben das intensiv besprochen, aber mehr als den bereits angedachten achten Standort im Norden der Stadt können wir mit Blick auf das Gesamtgefüge nicht abbilden“, sagt Schuldezernent Burkhard Hintzsche. Nach dem Start der Düsseldorfer Gesamtschule an der Aldekerkstraße in Heerdt verfügt Düsseldorf über sieben städtische Standorte für diese Schulform. Sollte das durchaus kontrovers diskutierte Baugebiet nördlich der Kalkumer Schlossallee entstehen, käme dort voraussichtlich Schule Nummer acht hinzu.