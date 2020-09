Verkehr in Düsseldorf : Fußverkehr auf dem Prüfstand

Die einen fahren Auto, andere Bus oder Rad. Doch alle sind immer wieder auch Fußgänger - und da kann es in der Stadt schnell mal brenzlig werden. Für mehr Sicherheit beim Zu-Fuß-Gehen gibt es aus Expertensicht dringenden Handlungsbedarf.

In Gerresheim fand der Auftaktworkshop zu den Fußverkehrs-Checks NRW statt. In Unterrath, Lichtenbroich und Gerresheim folgen jetzt Begehungen.

Als Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW nimmt Düsseldorf an den landesweiten Fußverkehrs-Checks NRW 2020 teil. Diese finden in Unterrath, Lichtenbroich und Gerresheim statt.

Gut besucht war dazu jetzt der Auftaktworkshop in der Aula am Gymnasium Gerresheim. Rund 70 Bürger, vorwiegend aus den betroffenen Stadtteilen, diskutierten zusammen mit der Stadtverwaltung, Politikern und Interessensvertretern die Belange der Fußgänger. „Es ist großartig, dass Düsseldorf den Zuschlag für das Projekt erhalten hat“, sagte Florian Reeh, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement. „Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit den Bürgern für mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität für alle Generationen in den Stadtteilen beitragen können.“ Zu Beginn der Veranstaltung nahm er die Urkunde zur Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks NRW 2020 entgegen.

Im Anschluss wurden im Workshop thematische und räumliche Schwerpunkte der Fußverkehrs-Checks in Düsseldorf erläutert und diskutiert. Darüber hinaus wurden Elemente der Förderung des Fußverkehrs erörtert, erste Schwachpunkte der Fußverkehrsinfrastruktur in den drei Stadtteilen diskutiert sowie die Routen für zwei Begehungen vorbereitet.

Bereits im Vorfeld haben rund 60 Bürger die Möglichkeit der Online-Beteiligung genutzt und über ein Formular Hinweise und Anregungen zur Situation der Fußgänger an das Amt für Verkehrsmanagement gegeben. Alle Anregungen wurden dokumentiert. So werden Hinweise, die auf den festgelegten Routen nicht in Augenschein genommen werden können, trotzdem berücksichtigt.

Die Begehung in Gerresheim findet am Dienstag, 29. September, statt. Die Begehung in den Stadtteilen Unterrath und Lichtenbroich wird am Mittwoch, 30. September, durchgeführt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt werden musste, hatten die Bürger im Rahmen des Auftaktworkshops die Möglichkeit, sich für eine der beiden Vororttermine anzumelden.

Die Ergebnisse aller gesammelten Informationen vom Auftaktworkshop, der Online-Beteiligungen sowie der Begehungen vor Ort werden dann im November im Rahmen eines Abschlussworkshops präsentiert. In diesem Rahmen werden Lösungsansätze und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrssituation vorgestellt und diskutiert.

In Düsseldorf werden 27 Prozent aller Wege zu Fuß zurückgelegt. Diesen Anteil möchte die Stadt Düsseldorf mit Projekten wie den Fußverkehrs-Checks NRW 2020 weiter erhöhen und fördern, um die Umwelt zu schonen und den Verkehr zu entlasten.