Konjunkturbericht der IHK : Der Erholungskurs der Wirtschaft ist gestoppt

Düsseldorf Noch nie bewerteten Unternehmen in der IHK-Umfrage die Preise für Energie und Rohstoffe als so bedrohlich für das eigene Geschäft. Das hat Folgen für die Aussichten auf dieses Jahr.

Am schlechtesten bewertet weiterhin der Einzelhandel seine Lage, der in weiten Teilen als Verlierer der Pandemie bezeichnet werden muss. „Die Branche hat ihre Konjunkturhoffnungen größtenteils aufgegeben“, sagt Berghausen. Die 2G-Regel habe die Konsumlaune erneut getrübt, auch die Inflation trage dazu bei, dass sich die Menschen bei höheren Preisen weniger leisten wollen und können. Deutlich besser stehe nach wie vor der Online-Handel im Vergleich zu den stationären Geschäften dar. Und hier seien die Inhaber gefragt: „Denn zwei Drittel der befragten Händler nutzen keine digitalen Vertriebskanäle.“

Dort sind vermehrt Wanderungsbewegungen des Personals in andere Branchen zu verzeichnen. Das gilt auch für den Einzelhandel. In dieser Branche rechnet man zudem jetzt wieder eher mit einem Personalabbau als mit Einstellungen. „Noch im Herbst waren die Betriebe optimistischer“, sagt Berghausen.

Andere Branchen haben dagegen mehr Anziehungskraft als etwa Jobs in der Gastronomie. Bei ungelernten Kräften zeige sich etwa ein Zustrom bei Unternehmen wie Amazon oder Zalando, sagt Berghausen. Eine Fachkraft, die vorher am Empfang eines Hotels gearbeitet habe, könne jetzt häufiger in einer Arztpraxis angetroffen werden. „Da wird die Fachkompetenz in einem anderen Segment angeboten, in dem es bessere Rahmenbedingungen oder Bezahlung gibt.“