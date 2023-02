Bauen in Düsseldorf In Heerdt entsteht „Oasis 31“

Der Name „Oasis“ ist Programm: Der Projektentwickler „Die Developer“ will die Bestandsgebäude an der Heesenstraße 31 zu einer Oase für Menschen entwickeln, die neben modernen Arbeitsplätzen im hochwertig gestalteten Innenhof mit Biotop auch Raum zum Durchatmen, Erholen und Verweilen suchen. Mit dem Projekt strebt der Investor die Green-Building-Zertifizierung „Breeam“ für hochwertige ökologische und nachhaltige Gebäude an.