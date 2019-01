Neueröffnung: Kaffee und koreanische Desserts in Pempelfort

Pempelfort In der Blücherstraße hat mit „Wondromeda“ ein koreanisches Café eröffnet – mit ganz viel Platz für Familien und Kinder.

Vor einigen Monaten erst sind Gyeongsik Hwang und seine Frau Kyungwon Lee aus Korea ausgewandert, um in Düsseldorf ein neues Leben zu beginnen. Er war in seinem Heimatland Leistungsschwimmer, bis ihn eine Verletzung zwang, den Sport an den Nagel zu hängen. Seine Frau betrieb ganz in der Nähe der Samsung-Zentrale in Seoul ein erfolgreiches Café. Die beiden waren immer mal wieder in Europa unterwegs, von Deutschland sind sie besonders begeistert. „Die Lebensqualität ist ausgezeichnet, das Land mit seiner guten Infrastruktur hat in Korea einen hervorragenden Ruf“, erzählt Hwang – derzeit noch mithilfe eines Dolmetschers, aber das soll sich in den nächsten Monaten ändern, denn das Paar lernt fleißig die deutsche Sprache. Zudem lebt Hwangs Schwester bereits seit elf Jahren in Zwickau, ein Grund mehr für ihn und seine Frau, ebenfalls nach Deutschland zu ziehen. Wegen der guten koreanischen Community sei die Entscheidung aber für Düsseldorf gefallen. Mithilfe von Bekannten in der Landeshauptstadt erfuhren sie nicht nur von dem leerstehenden Ladenlokal in der Blücherstraße, sondern fanden auch recht schnell eine Wohnung – also stand dem Umzug nach Deutschland nichts mehr im Weg.