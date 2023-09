Schützenfeste in Düsseldorf Rettung für die Rochus-Kompanie

Und weil die „Neuen“ ja schon seit einigen Jahren im Schützenwesen aktiv waren, wissen sie um alle Gepflogenheiten in einer Bruderschaft. Deshalb wissen sie auch, dass es auch besonders darum geht, in der Nachbarschaft Gutes zu tun, soziales Engagement an den Tag zu legen. „Wir organisieren den alljährlichen Martinszug oder machen beim Dreck-weg-Tag oder dem Rhine Clean up mit“, zählt der Hauptmann nur drei Beispiele für das ganzjährige Engagement der Hammer Schützen auf. So werden wahrscheinlich am nächsten Samstag (9. September) einige Rochus-Schützen die Müllgreifer schwingen, denn dann steht der Rhine Clean up 2023 statt.