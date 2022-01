Pandemie in Düsseldorf : Beim neuen Lolli-Testverfahren hakt es noch

Birgit Nösser hat den Eltern angeboten, am Mittwoch einen negativen Bürgertest vorzulegen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf An einer Düsseldorfer Grundschule musste am Dienstag die Hälfte der Schüler zu Hause bleiben. Warum das so war und wie es nun weitergehen soll.