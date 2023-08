Rheinpegel In Düsseldorf sind die Wildschweine los

Die Schweine sind los in Düsseldorf. Es gibt die Tiere mittlerweile nicht nur im Wildpark, sie laufen auch frei herum. Die Tierwelt ist in Bewegung. Nicht nur in Berlin, wo vermeintlicherweise jüngst eine Löwin gesichtet wurde und es einen Hype gab, sondern auch in Düsseldorf. Immer mehr Dachse graben in der Landeshauptstadt eifrig ihre Löcher, die Waschbären sind auf dem Vormarsch und die Füchse ohnehin. Dass sich die Vogelwelt ebenfalls verändert, signalisieren nicht nur die „Kö-Papageien“, die korrekt bezeichnet Halsbandsittiche sind.