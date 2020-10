Ferienangebote : Mehr als 2000 Plätze für Düsseldorfer Ferienkinder

Düsseldorf Ein bereits in den Sommerferien erfolgreich erprobtes Ferienprogramm, wird nun wiederholt. Schwerpunkte liegen im naturwissenschaftlichen Bereich, in der Selbsterfahrung und in der Berufsorientierung.

In dem vom Land mitgeförderten Programm gibt es an die 1000 Plätze für Schüler aller Klassenstufen. Angeboten werden ein- und mehrtägige Kurse. Schwerpunkte liegen im naturwissenschaftlichen Bereich (MINT), in der Selbsterfahrung und in der Berufsorientierung. „Es sind in allen drei Bereichen noch Plätze frei, die auch kurzfristig belegt werden können“, sagt Wandt. Nur die bereits im Sommer angebotenen schulischen Förderkurse seien bereits ausgebucht. Der Bogen der Projekte reicht vom Programmieren und dem 3-D-Druck bis zum Outdoor-Parcours, auf den man eigene Grenzen austesten kann. In der „Berufsorientierung extra“ werden speziell Neunt- und Zehntklässler angesprochen, die in die berufliche Praxis hineinschnuppern können. „Es geht immer ums aktive Mitmachen und das Entdecken eigener Fähigkeiten – die Angebote sind überwiegend kostenfrei“, sagt Wandt.