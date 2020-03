Kurstipps für Düsseldorf : Hier geht es um die Wurst

Dietmar und Claudia Stefer bedienen beim Wurst-Seminar einen Fleischwolf. Danach wird die Masse gewürzt und in einen Schafssaitling gefüllt. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In „Do it yourwurst“-Seminaren können Teilnehmer Leckeres für Pfanne und Grill mit frischen Zutaten selbst herstellen – und natürlich auch essen.

Das Metzgerhandwerk ist am Aussterben. Ein Grund dafür ist die große Konkurrenz der Supermärkte und Discounter, die die Fleischprodukte billiger, aber häufig auch in schlechterer Qualität anbieten. Gerade bei verarbeitetem Fleisch besteht die Gefahr, dass Zutaten in der Wurst landen, die dort gar nicht hineingehören. Warum also nicht einfach mal die Bratwurst selbst herstellen? Wie das geht, zeigt Rahwa Hüweler in ihren „Do it your­wurst“-Kursen.

Was ist der Reiz des Kurses? Die Bratwurst selbst zu machen, kann doch gar nicht so schwer sein, denken viele Teilnehmer und haben oft auch schon einige Selbstversuche hinter sich. Hüweler kann erklären, warum das Endergebnis manchmal nicht so ausfiel wie erwünscht und zeigt, wie es richtig geht. Der Kursus bietet auch den Rahmen, um mit anderen Teilnehmern über Nachhaltigkeit und Konsum zu diskutieren.

Was lernen die Teilnehmer? Nach einer Belehrung über Hygiene in der Küche startet Hüweler mit einer Einführung in die Welt der Gewürze. Nach dem Schnuppern und Probieren wird das Equipment erklärt und es geht an das Kleinschneiden und Durchdrehen des Fleisches. „Wir nehmen einen manuellen Fleischwolf, das reicht für den Haushalt vollkommen“, so die Expertin. Die Kursleiterin zeigt, welche frischen Zutaten die Würste noch interessanter machen können. Mit dem Fleischwolf wird dann die Masse in einen Schafssaitling gefüllt. Am Ende dürfen die Teilnehmer ihre Würste braten und in gemütlicher Runde verzehren.

Was ist der Nutzen des Kurses? Wer seine Wurst selbst macht, hat die Kontrolle über die verwendeten Produkte und die richtige Hygiene. Jäger haben die Möglichkeit, Fleisch selbst zu verarbeiten und passionierte Griller können bei der nächsten Party mit ihren selbst kreierten Würsten auftrumpfen. Hinzu kommt, dass selbst fabrizierte Wurst einfach besser schmeckt, so die Expertin.

Für wen ist der Kurs geeignet? Der Kurs richtet sich an Menschen, die sich bewusst ernähren möchten und viel Wert auf guten Geschmack legen. Wer mal etwas Neues ausprobieren und in der Küche seine Kreativität testen möchte, ist hier richtig.

Was gebraucht wird Mitbringen müssen die Teilnehmer das Interesse am Kochen und Selbstmachen. Material, Snacks und Getränke werden gestellt.

Wann sind die nächsten Termine? Die nächsten Wurstseminare finden am 5. April und 10. Mai um jeweils 14 Uhr statt. Am 6 Juni gibt es einen Abendkurs von 18 bis 22 Uhr. Der Kurs dauert in der Regel vier Stunden.