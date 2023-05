Bänke gegen Einsamkeit in Düsseldorf Nie einsam auf der „Plauderbank“

Die erste „Plauderbank“ ist eigentlich eine Ansammlung fest installierter Stühle auf dem Aloys-Odenthal-Platz in Gerresheim. Aber man will ja nicht kleinlich sein, und es geht ja um die Idee an sich, die dahintersteckt: eine Anlaufstelle zu bieten, wo Menschen, die sich womöglich noch nie vorher gesehen haben, zwanglos und auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen können. Initiiert hat dieses Pilotprojekt nach Vorbild der Hamburger „Klönbänke“ die Linke Petra Müller-Gehl in der Bezirksvertretung 7. Mit den Zentren plus der Diakonie in Gerresheim und der Awo in Ludenberg sowie dem Nachbarschaftstreff „Rund“ in Grafenberg wurden die passenden Partner für die Umsetzung gefunden. Hintergrund für Müller-Gehl war die Befürchtung, dass gerade ältere Menschen, wie in der Pandemie geschehen, oft isoliert und einsam sind, obwohl sie sich gerne austauschen würden. Ursprünglich hatte Müller-Gehl diese Sitzgelegenheiten auch „Bänke gegen Einsamkeit“ genannt.