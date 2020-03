Anlaufstelle für Risikopatienten : Corona-Diagnosezentrum in Düsseldorf nimmt Arbeit auf

Ein Hinweisschild hängt an einer Tür im neuen Corona-Diagnosezentrum Bilk. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat das neue Diagnosezentrum für Corona-Verdachtsfälle in Betrieb genommen. Man rechnet mit etwa zehn Tests am Tag. Nur Bürger, die an der Info-Hotline dazu aufgefordert wurden, erhalten einen Termin.

Düsseldorf hat die Abklärung möglicher Corona-Fälle weiter professionalisiert. Ab sofort werden Menschen, die zuvor an der zentralen Info-Hotline der Stadt eine entsprechende Aufforderung erhalten haben, in einem neu eingerichteten Test-Zentrum untersucht.

Am Mittwoch präsentierten Oberbürgermeister Thomas Geisel, der Leiter des Gesundheitsamts Klaus Göbels sowie Andre Schumacher von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein die von den niedergelassenen Ärzten und der Düsseldorfer Feuerwehr betreuten Räume.

„Aktuell rechnen wir mit etwa zehn Patienten am Tag, bei denen hier Abstriche gemacht werden.“ Das Zentrum im Parterre einer Immobilie der städtischen Wohnungsgesellschaft (SWD) in Bilk besteht aktuell aus einem Wartebereich, einem Anmeldezimmer, einem Untersuchungsraum sowie den dazu gehörigen sanitären Anlagen. Sollte die Zahl der Verdachtsfälle in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigen, können die Kapazitäten rasch erweitert werden.

Foto: Christoph Schroeter 9 Bilder So funktioniert der Test auf Corona-Viren an der Uni Düsseldorf.

Am Mittwoch startete das Zentrum gegen 13 Uhr mit einer niedergelassenen Ärztin sowie drei Mitarbeitern des Gesundheitsamtes und der Feuerwehr. „Es wäre im Moment absurd, hier 20 oder 30 Leute hinzusetzen. Bei einem Dutzend Bürgern, die wir aktuell pro Tag erwarten, ist die jetzige Ausstattung völlig ausreichend“, sagte Göbels.

Zum Test (>>>wie der Test funktioniert, erklären wir hier) dürfen nur Menschen kommen, die dazu von den Experten des städtischen Infotelefons (0211-8996090) ausdrücklich aufgefordert wurden. Die Hotline dürfen nur Düsseldorfer sowie Menschen, die in der Landeshauptstadt arbeiten, nutzen. „Es gibt hier keine Laufkundschaft und auch die Hausärzte schicken nicht von sich aus die Menschen hierher“, betont Stadtsprecher Michael Bergmann. Wer aus Nachbarstädten und -kreisen komme, müsse sich an die dortigen Behörden wenden.

Info Auch der Kreis Heinsberg ist ein Risikokgebiet Wann wird getestet? Ein Test auf das Coronavirus ist nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts angezeigt, wenn der Betreffende in einem Risikogebiet (u.a. Oberitalien, China) gewesen ist oder direkten Kontakt mit einem positiv Getesteten hatte. Wegen der räumlichen Nähe hat die Stadt für sich entschieden, auch den Kreis Heinsberg zum Risikogebiet zu erklären. Wie verhalte ich mich? Die beiden Düsseldorfer, bei denen der Verdacht am Dienstag bestätigt wurde, hatten sich nach Auftauchen der Symptome nur noch zu Hause aufgehalten und haben bislang niemanden angesteckt. „Ein vorbildliches Verhalten“, lobt Klaus Göbels. Wo informiere ich mich? Die Hotline ist rund um die Uhr, auch am Wochenende erreichbar. Die Rufnummer lautet: 0211-8996090. Am Mittwoch stellte die Stadt auch ein Video zum Thema unter www.youtube.com/stadtduesseldorf bereit.

Am Dienstag hatte es in Düsseldorf zwei neue bestätigte Corona-Fälle gegeben. Beide Patienten hatten sich über die städtische Hotline gemeldet und waren daraufhin im inzwischen geschlossenen provisorischen Diagnosezentrum des Gesundheitsamts getestet worden. Einer der beiden Männer hatte im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert, der andere war im Urlaub in der Lombardei in Italien. Beide haben bislang nur leichte Symptome.

Schumacher, der in Düsseldorf eine Hausarztpraxis betreibt, zeigte sich erleichtert über die zentrale Anlaufstelle. „Wir entlasten damit die Arztpraxen und die Uni-Klinik und minimieren so die Gefahr, dass andere, möglicherweise schwerer erkrankte Menschen an diesen Orten zusätzlich mit dem neuen Virus angesteckt werden.“

In der Regel müssen Bürger, bei denen die Experten einen Test für angezeigt halten, bis zum nächsten Tag warten und sollen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, um andere nicht zu gefährden. Für Menschen, die bereits Fieber oder andere starke Symptome haben oder nicht wissen, wie sie in das neue Zentrum kommen sollen, bieten die Ärzte in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr an, den Abstrich zu Hause vorzunehmen. Ausrüstung und Einsatzwagen stünden dafür bereit.

Bis Dienstag wurden im provisorischen Diagnosezentrum insgesamt 24 Personen zum Coronatests aufgefordert. Parallel gehen bei der städtischen Info-Hotline hunderte Anrufe am Tag ein. Vor diesem Hintergrund warnte der Rathaus-Chef vor Panik. „Die Differenz zwischen den Zahlen zeigt, wie groß die Verunsicherung ist. Sie zeigt aber auch, dass dies in der Regel unbegründet ist. Die Stadt tut alles, um die Lage im Griff zu behalten“, betonte Geisel. (>>>Lesen Sie hier 25 Antworten vom Virologen zum Coronavirus)