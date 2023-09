Projekt für Toleranz in Düsseldorf Debatte um Zukunft der Regenbogenbänke

Sie sollen ein Zeichen sein für Vielfalt und Toleranz in einer internationalen und diversen Stadt: Sitzbänke in den Farben des Regenbogens. Doch Vorfälle, bei denen unbekannte Täter das in Gerresheim aufgestellte Exemplar gleich zwei mal mit schwarz, rot und weiß (den Farben der früheren Reichskriegsflagge) übermalt hatten und die Tatsache, dass es nach wie vor Stadtbezirke ohne Regenbogenbank gibt, werden nun die Politik beschäftigen.