Eisdielen in Düsseldorf Eis ist in Düsseldorf eine Erfolgsgeschichte

Es ist zum Dahinschmelzen! So ein Eis an einem warmen Sommertag versüßt das Leben. Die Liebe im Hörnchen, sie ist in Düsseldorf besonders innig. Der Verband der deutschen Süßwarenindustrie hat herausgefunden, dass keine andere Stadtkarte in Deutschland so dicht gesprenkelt ist mit Eisdielen, und dass jeder Einwohner im Schnitt 116 Kugeln pro Jahr schleckt. Traditionell ist das Geschäft mit der süßen Verführung fest in italienischer Hand. Aber wie hat diese Erfolgsstory überhaupt begonnen? Das ist ein cooles Thema für die Wissenschaft.