Wasser aus Düsseldorf Ein willkommener Durstlöscher

An den heißen Tagen des Sommers kommt ein kurzer Stopp an einem der momentan 21 Düsseldorfer Trinkbrunnen gerade recht, um direkt einen kühlen Schluck zu nehmen oder die mitgebrachte Trinkflasche aufzufüllen. Die Stadt baut seit 2020 das Trinkbrunnennetz in Partnerschaft mit den Stadtwerken Düsseldorf stetig aus.