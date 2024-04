Tablets, Glasfaser und Beamer In Düsseldorf gehört die Kreidetafel bald der Vergangenheit an

Bei einem Besuch der Paulusschule in Düsseltal sagte Schuldezernent Burkhard Hintzsche am Montag: „Ich freue mich, an diesem Standort das zügige Fortschreiten der Digitalisierungsoffensive veranschaulichen zu können.“ So sei die Grundschule bereits vollständig mit digitaler Visualisierungstechnik in Form von interaktiven Displays und Beamern ausgestattet worden, verfüge über eine hervorragende Ausstattung mit Tablets und sei bereits seit Dezember an das Glasfasernetz angeschlossen. Leistungsfähiges Internet, moderne Visualisierungstechnik und eine hohe Zahl mobiler Endgeräte bildeten die drei Säulen der städtischen Strategie, betonte Hintzsche. So befinde sich in Düsseldorf die Ausstattung mit Tablets pro Schüler mit einer Quote von fast eins zu zwei ebenfalls auf einem überplanmäßig hohen Niveau: Insgesamt seien etwa 42.000 Tablets für die Schüler sowie für die Lehrkräfte im Einsatz.