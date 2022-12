Tierschutz in Düsseldorf Versorgung kranker Wildtiere ist ein Problem

Eine Auffangstation, in der die Wildtiere untersucht, medizinisch versorgt und untergebracht werden, bis sie wieder ausgewildert werden können, würde die Arbeit sehr erleichtern. Und würde zudem ein Problem beseitigen, vor dem Piasetzky „richtigen Horror“ hat. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch einmal ein Waschbär versorgt werden muss. Er zählt nicht zu den heimischen Tierarten und darf deshalb nicht wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. „In einer Auffangstation könnten wir ihn zunächst unterbringen und dann in Ruhe nach einer passenden Lösung suchen. Im Tierheim ist das nicht möglich.“