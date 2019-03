Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Düsseldorf fehlen 1500 Ganztags-Plätze

Für berufstätige Eltern wird der Wechsel ihrer Kinder von der Kita in die Schule zum Problem. In den Grundschulen fehlen im kommenden Schuljahr OGS-Plätze. Mancher überlegt schon, seinen Teilzeit-Job aufzugeben.

Für Ari und Martin Schicht war die Nachricht eine „schiere Katastrophe“. Im August kommt ihre Tochter Nasima in die Carl-Sonnenschein-Schule in Düsseltal. In der Kita hat die Fünfjährige einen Ganztagsplatz. Das wird sich nun ändern. „Wir haben nur eine Zusage für eine Übermittagbetreuung bis 14 Uhr“, sagt Schicht und fügt an: „Kurz nach dem Weltfrauentag habe ich meiner Frau eröffnet, dass sie womöglich ab September ihren Teilzeit-Job an den Nagel hängen muss.“ Ari Schicht arbeitet stundenweise in der Gesundheitsbranche, die Aufträge ihrer Chefin kommen oft auf Zuruf und richten sich danach, wann die Kunden für Massagen oder andere Behandlungen Zeit haben. Und das ist meist am Nachmittag. Für diese Tageszeit eine bezahlbare Betreuungsalternative zu finden, ist schwierig. „Die Tagesmütter nehmen keine Sechsjährigen“, sagt Schicht. „Kommunizieren Standesamt und der Rest der Verwaltung nicht frühzeitig über steigende Geburtenraten?“, fragt das enttäuschte Ehepaar.