Senioren in Sorge : In Düsseldorf fehlen gut 1000 Pflegeplätze

Düsseldorf Wer im Alter einen stationären Heimplatz sucht, steht unter Druck. Fehlende Grundstücke, gesetzliche Vorgaben und der Fachkräftemangel verschärfen das Problem. Mehr Plätze gibt es im Ruhrgebiet, doch kaum ein Senior will sein Düsseldorfer Umfeld verlassen.

In zweieinhalb Wochen öffnet das neu gebaute Tersteegen-Haus der Diakonie. „Die Interessenten haben uns im Vorfeld fast die Türen eingedrückt“, sagt Diakonie-Pfarrer Thorsten Nolting. Eine Zuspitzung. Aber eine, die ziemlich nah an der Wirklichkeit ist. 90 Frauen und Männer werden in das Golzheimer Pflegeheim einziehen, noch einmal 100 Menschen mehr könnten es sein, denn so viele stehen auf der Warteliste. „Fehlende Pflegeplätze sind mindestens ein so heikles Thema wie fehlende Kita-Plätze. Sie sind ein hemmender Faktor für eine prosperierende Stadt“, meint Caritas-Chef Henric Peeters. Die wichtigsten Fakten im Überblick.