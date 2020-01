Kinderbetreuung : In Düsseldorf fehlen bis zu 1800 Kita-Plätze

Sarah Mandler liest in der städtischen Kita an der Altestadt ihren Schützlingen (v.l.) Laura, Amira, Ferdinand, Max und Alissa (v. l.) aus dem Buch „Der Grüffelo“ vor. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Stadt und freie Träger schaffen pro Jahr 1000 neue Betreuungsplätze. Doch das reicht nicht, weil der Bedarf weiter steigt. Für die Vergabephase brauchen Eltern gute Nerven.

Von Jörg Janssen

Bei Düsseldorfer Eltern mit kleinen Kindern steigt die Spannung. Am kommenden Montag startet die Vergabe der Kita-Plätze. Schon jetzt steht fest: Trotz eines massiven Ausbaus der Kapazitäten werden auch im neuen Kindergartenjahr 2020/21 – gemessen an den Vormerkungen – bis zu 1800 Betreuungsplätze vor allem für die unter Dreijährigen fehlen. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Wie viele Plätze werden vergeben? Rund 6900 neue Verträge sollen in der bis zum 31. Oktober andauernden Vergabephase geschlossen werden. Allein im Februar werden es etwa 3500 Verträge sein. „Zwischen März und Mai folgen dann weitere 2000, im Sommer noch einmal bis zu 1500“, sagt Jugendamtsleiter Johannes Horn. Zum Vergleich: Aktuell gibt es in der Stadt 9200 Betreuungsplätze für Kinder zwischen einem und drei Jahren (U3). Rund 5400 dieser Plätze befinden sich in öffentlich geförderten Kitas der Stadt sowie der freien Träger. 3300 Plätze stellen Tagesmütter und -väter bereit. Etwas mehr als 18.000 Plätze gibt es für Jungen und Mädchen ab drei Jahren (Ü3) in klassischen Tageseinrichtungen (Kitas).

Info Nur 71 Männer arbeiten als Erzieher Kitas Aktuell gibt es im Stadtgebiet 367 Kindertagesstätten, davon sind 101 in städtischer Trägerschaft. Das jährliche Budget für die insgesamt rund 27.000 in Düsseldorf betreuten Kinder zwischen Geburt und Schuleintritt liegt laut Stadtdirektor Burkhard Hintzsche im Kita-Jahr 2020/21 bei 283 Millionen Euro. Männer Die Stadt legt in der geplanten Anwerbe-Kampagne einen besonderen Schwerpunkt auf die Männer. Die sind in den Betreuungsjobs nach wie vor Mangelware. Von den 1243 bei der Stadt beschäftigten Fachkräften in diesem Bereich sind nur 71 Männer.

Welche Betreuungsquoten werden erreicht? „Im U3-Bereich werden wir erstmals 50 Prozent der Kinder ein Angebot machen können – trotz einer weiterhin steigenden Nachfrage“, sagt Burkhard Hintzsche. Der Stadtdirektor schätzt, dass in Düsseldorf bei einer Quote von etwa 56 Prozent die Nachfrage nach U3-Plätzen gedeckt wäre. „Dieser Wert kann sich aber weiter nach oben verschieben, weil immer mehr Eltern ihre Kinder frühzeitig professionell betreuen lassen wollen.“ Im Ü3-Bereich geht die Stadt von einer vollständigen Deckung der Nachfrage aus. „Wir werden 100 Prozent erreichen“, sagt Horn. Die Sorge, man finde keinen Platz, wenn man von der Tagespflege in die Kita wechseln oder aber sein Kind erst ab drei betreuen lassen wolle, sei unbegründet. Denkbar sei aber, dass der Betreuungsplatz nicht in der Wunsch-Kita mit der ersten Priorität liege.

Wie viele neue Plätze entstehen? „Perspektivisch werden wir an 67 Stellen im Stadtgebiet bis 2023/24 Einrichtungen erweitern oder neu bauen“, sagt Horn. Allein im kommenden Kindergartenjahr (1. August 2020 - 31. Juli 2021) werden an 20 Standorten neue Kapazitäten entstehen. Pro Kalenderjahr werden 1000 neue Kita-Plätze geschaffen, rund 300 weitere sind es in der Tagespflege, die weiter ausgebaut wird.

Wie viele Eltern werden leer ausgehen? Das wird man erst nach Abschluss des gesamten Verfahrens Ende Oktober sagen können. Im aktuell laufenden Kita-Jahr hatte die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot bei etwa 1800 Plätzen gelegen. „Vielleicht bleiben wir in diesem Jahr etwas darunter“, sagt Hintzsche. Wichtig zu wissen: Die Lücke ist ein rechnerischer Wert. Er berücksichtigt beispielsweise nicht, dass Eltern gleich nach der Geburt Vormerkungen im Kita-Navigator hinterlegen – aus Sorge, sie könnten irgendwann zu spät dran sein.

Wo drohen besondere Engpässe? Eine sehr hohe Nachfrage gibt es in der Stadtmitte sowie im Stadtbezirk 3, zu dem Friedrichstadt, Unterbilk, Hafen, Hamm, Volmerswerth, Bilk, Oberbilk und Flehe gehören. Hier kann es mit Blick auf die Wunsch-Kita besonders schwierig werden. „Wir haben das bei der Schaffung neuer Kapazitäten im Blick“, sagt Horn. Um möglichst viele Plätze anbieten zu können, geht die Stadt neue Wege. So wird eine Kita an der Düsseltaler Straße ihr Außengelände auf dem Dach haben. Und an der Gladbacher Straße müssen die Kinder über eine Brücke gehen, um auf ihr Außengelände zu gelangen.