Mobilität : In Düsseldorf fahren die ersten Elektro-Taxis

Düsseldorf Das Unternehmen „Taxi Norman“ nahm gestern zwei Teslas in Betrieb. 50 weitere Elektro-Autos sollen in den kommenden Wochen folgen.

Die Beschaffung der zukünftigen Zugpferde des Unternehmens kostete den Angaben zufolge insgesamt 230.000 Euro. Geschäftsführer Erol Norman erklärt aber, das sei „erst der Anfang“. 50 weitere elektronisch angetriebene Taxen des Typs Model-3 sollen in den nächsten Wochen dazukommen, jeweils im Wert von 45.000 Euro. Eine Investition, die auch in der Politik befürwortet wird. „Ich bedanke mich im Namen der Stadt bei Herrn Norman, der hier den ersten Schritt macht. Es ist ein wichtiger Schritt, um die CO 2 -Belastung in der Stadt abzubauen und für eine reine Luft zu sorgen,“ sagt der Vorsitzender des Umweltausschusses, Philip Tacer (SPD). Er will die Taxiordnung ändern, um vier bis fünf exklusive Halteplätze für Elektro-Taxen zu bauen. Diese sind für Standorte wie die Königsallee oder die Toulouser Allee angedacht.