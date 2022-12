Gespräch mit Michael Wenzel und Sven-André Dreyer „Musik ist die DNA von Düsseldorf“

Wenzel Weil das, was sich in unserer Heimatstadt in der Musikszene seit Ende der 1960 Jahre getan hat, einmalig ist. Es gibt keine andere deutsche Stadt, in der die Musikszenen so vielseitig und so einflussreich sind. Bands wie „Neu!“, „Kraftwerk“ oder die „Toten Hosen“ sind ja nur die Spitze des Eisberges. Wer sich die Bestenlisten anschaut, findet darauf überdurchschnittlich viele Titel aus Düsseldorf. Musik gehört zur Düsseldorfer DNA. Da sind wir mindestens gleichauf mit Berlin. Die Kreativität ist enorm. Viele Musikstile wurden hier erfunden.