Unternehmen aus China Europazentrale von Huawei entsteht in Düsseldorf

Von einem „enormen Zuwachs an Verantwortung“ ist die Rede in einer Mitteilung des Unternehmens für die neue Gesellschaft in Düsseldorf. Werden in der Landeshauptstadt laut Unternehmen bislang elf Länder koordiniert, sollen es künftig 38 sein. Eine Reduzierung der Standorte sei nicht geplant, heißt es auf Nachfrage.