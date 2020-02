Bürgergutachten 2020 : „Kirche muss Dominanzverzicht lernen“

Düsseldorf Zum Auftakt ihres auf mehrere Monate angelegten „Bürgergutachtens 2020“ lud die evangelische Kirche unter dem Motto „Wieviel Kirche braucht die Stadt?“ zur Podiumsdiskussion ins Rathaus.

Die evangelische Kirche in Düsseldorf will wissen, wie die Stadtgesellschaft tickt. Was erwarten Menschen unterschiedlicher Altersgruppen von der Zukunft? Und welche Rolle kann dabei die Kirche spielen? Antworten sucht sie in dem mehrmonatigen Projekt Bürgergutachten, das in der Evangelischen Kirche im Rheinland ein Novum ist. 200 per Zufallsprinzip ausgewählte Bürger werden – wissenschaftlich begleitet – mehrere Tage lang in Planungszellen mit je 25 Teilnehmern über die Zukunft von Stadt und Kirche diskutieren. Was sie bewegt, findet Eingang in das Gutachten, das im November der Öffentlichkeit vorgestellt wird.