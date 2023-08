Bezirkspolitik in Düsseldorf Kitaneubau und Wohnungsbau beschäftigen die Bezirkspolitiker

Düsseldorf · In Angermund sollen neue Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden. Außerdem fordert die Politik Infos zum geplanten Neubaugebiet am Wasserwerksweg in Wittlaer.

24.08.2023, 05:15 Uhr

Zwischen Wasserwerksweg und Feldhuhnweg liegt das Bauland. Foto: Young, David (dy)

Von Julia Brabeck