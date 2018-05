Düsseldorf: In die Jahre gekommen: Nextbike

Wer ist der Anbieter? Nextbike war vor zehn Jahren der Pionier für Bike Sharing in Düsseldorf - was man dem System mit derzeit 450 Rädern leider anmerkt. Die neuen Konkurrenten sind technisch weiter. Wie funktioniert das Ausleihen? Die Räder von Nextbike lassen sich nicht überall abstellen, sondern nur an Stationen. Das erfordert, dass man sich vor der Fahrt informiert. Die Stationen findet man über die Handy-App. Vor Ort gibt man die Nummer des Rads ein und erhält die Kombination für das Schloss. Das Verfahren ist deutlich umständlicher als bei den Mitbewerbern. Was kostet es? Einen Euro pro halbe Stunde, maximal neun Euro pro Tag. Ein Jahresabo kostet 48 Euro. Wie gut sind die Räder? Das ist ein Plus von Nextbike: Die Qualität der Räder ist solide - und klar besser als bei den Chinesen. Es gibt Dreigangschaltung, meist einen Fahrradkorb und eine Übersetzung, die es erlaubt, ohne Schweißausbrüche im Straßenverkehr mitzuhalten. Nach Klagen über den Verfall der Flotte sind die Räder offenbar überholt worden. Fazit Nextbike muss sich dringend modernisieren. arl