Kolumne „Die Woche im Rathaus“: In der Düsseldorfer Wohnungspolitik fehlt der Mut

Düsseldorf Das Handlungskonzept Wohnen reicht längst nicht mehr aus, um in der Landeshauptstadt genug bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Neues Jahr, neues Glück: Wird es die Stadt in diesem Jahr schaffen, die von Oberbürgermeister Thomas Geisel angekündigten 3000 neuen Wohnungen pro Jahr zu realisieren? Und werden sie bezahlbar sein? Wagen wir mal einen vorsichtigen Blick in die Zukunft: vermutlich nicht. Bislang wurde dieses Ziel nämlich noch nie eingehalten. Für das Problem auf dem Wohnungsmarkt ist das aber auch gar nicht so entscheidend. Denn: So viel bauen wie möglich ist nicht der Schlüssel zu mehr Wohnraum, dafür braucht es viele Lösungen und Ansätze. Doch für die fehlt in der Politik oft der Mut.