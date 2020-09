Kunst in Düsseldorf : Die Künstler-AG in der Villa Wandershof

Ludenberg Das frühere Ausflugslokal im Grafenberger Wald ist zu einem Kunsthaus geworden. Ein Dutzend verschiedener Mieter arbeiten mittlerweile in dem Gebäudekomplex. Und vier davon sind Künstler.

Hinrich JW Schüler gibt gerade außerhalb von Düsseldorf ein Seminar, „er ist ein guter Didakt“, sagt seine Frau Carmen Michel, die in der Villa Wandershof die Stellung hält. Und natürlich sei ihr Mann auch ein ausgesprochen guter Maler. Abstrakte Landschaften in altmeisterlicher Schichttechnik oder die Serie Aquasphere sprechen für sich, überhaupt malt Schüler gerne in Serien, oft inspiriert von Reisen in die USA, nach Australien oder Mallorca. Und auch seinem Hobby kann sich der Künstler hingeben: Im Raum neben dem Hifi-Turm schlummern 5000 Schallplatten.

Olga Tschubarowa hat in Russland Malerei und Kunstgeschichte studiert, in Düsseldorf arbeitet sie als freischaffende Künstlerin und als Dozentin in der Erwachsenenbildung. Fühlte sie sich in ihre Heimat noch der realistischen Malerei verpflichtet, wurde sie in Deutschland immer abstrakter und experimentierfreudiger. Per Zufall kam sie vor zehn Jahren an das Atelier in der Villa Wandershof, „und jetzt möchte ich hier auch nicht mehr weg. Die Nähe zur Natur, ständig laufen Pferde an meinem Fenster vorbei, diese Helligkeit, es ist ein Traum“, schwärmt Tschubarowa.