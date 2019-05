Verein der Vertriebenen : Erinnerungen an das Sudetenland

Düsseldorf In der Sudetendeutschen Landsmannschaft organisieren sich die Vertriebenen, veranstalten Vorträge und reisen in die alte Heimat.

Das Interesse war von Beginn an groß: 1700 Mitglieder umfasste die Kreisgruppe Düsseldorf der Sudetendeutschen Landsmannschaft bei ihrer Gründung 1952. Neben der gemeinsamen Herkunft waren und sind es bis heute die gesammelten Fluchterfahrungen, welche die Menschen im Verein verbindet. „Bei unserer Ankunft in Deutschland waren wir alleine in einem fremden Land“, erzählt Karin Fuhrmann, Vorsitzende der Kreisgruppe. Gemeinsam mit über drei Millionen anderen Menschen wurde ihre Familie nach dem Ende des zweiten Weltkriegs aus dem damaligen Sudetenland, einem Grenzgebiet zwischen Deutschland und Tschechien, vertrieben. Obdachlos und oft auf der Flucht voneinander getrennt, mussten sich die Sudetendeutschen eine neue Existenz aufbauen.

Wie viele Vereine in Deutschland, die sich der Brauchtumspflege verschrieben haben, hat auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Düsseldorf ein Nachwuchsproblem. So fasst die Kreisgruppe heute noch rund 100 Mitglieder. „Nach und nach sterben die Menschen mit direktem inneren Bezug zum Sudetenland. Ihre Nachfahren sind natürlich sehr gut integriert und entsprechend wenig an dem Gebiet interessiert“, berichtet Fuhrmann. Für sie hat der Verein neben der Pflege der sudetendeutschen Geschichte auch eine soziale Verantwortung: „Wir unterstützen die ältesten Mitglieder selbstverständlich so gut es geht und bieten ihnen bis zum Lebensende eine Plattform um sich auszutauschen und so die Erinnerung an früher wachzuhalten und weiterzugeben.“ Christoph Wegener