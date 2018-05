Düsseldorf: In der Kita wird Japanisch gesprochen

Düsseldorf Er ist seit gut 20 Jahren ein Stück Japan in Düsseldorf: der von Yoshinobu Sekiguchi betriebene Rheinkindergarten an der Hansaallee. 97 Prozent der Kinder im Alter zwischen zwei und sechs sind Japaner. "Bei fünf gibt es ein Elternteil oder Großeltern, die aus Deutschland oder aus asiatischen Ländern wie China und Korea stammen", sagt Mitarbeiterin Hitomi Wohlgemuth. Besucht wird die Einrichtung von 113 Jungen und Mädchen.

Gesprochen wird in der Kita Japanisch. Und das hat seine Gründe. "Überwiegend nutzen diejenigen unsere Einrichtung, die von ihren Unternehmen für ein paar Jahre nach Deutschland entsandt werden", sagt Wohlgemuth. Weil die Kinder früher oder später in die japanische Heimat zurückkehrten, sei es für sie wichtig, Japanisch als Muttersprache perfekt zu beherrschen. Anders als in Japan, wo häufig beide Eltern berufstätig sind, und viele Kitas deshalb von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends geöffnet sind, startet der Betrieb in Düsseldorf um 8.15 Uhr. Geöffnet ist bis 16.30 Uhr, die meisten Kinder werden aber um 14.45 Uhr abgeholt. Denn anders als in der Heimat, arbeitet in Düsseldorf meist nur ein Elternteil in Vollzeit. Insgesamt gibt es fünf Gruppen, zwei davon ausschließlich für Zweijährige, drei für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.