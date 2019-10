SO WOHNT DÜSSELDORF : Ein Haus fürs Leben

Grün ist die Hoffnung: Ilse und Herbert Henk leben seit über 60 Jahren in dem Haus, das die selbst gebaut haben. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In den 1950-er Jahren haben Ilse und Herbert Henk ihr Eigenheim selbst gebaut – Stein für Stein. Sogar am Ersten Weihnachtstag.

Von Ute Rasch

Ein Mann sitzt hinter einer Schubkarre, neben ihm ein Berg von Steinen. Er trägt eine warme Jacke, eine Schiebermütze und ist völlig konzentriert auf seine Arbeit. Es ist der Erste Weihnachtstag 1954, andere freuen sich auf den Festtagsbraten, Herbert Henk klopft Steine und baut an seiner Zukunft. An einem Haus fürs Leben. Gemeinsam mit seiner Frau, seiner Ilse. 65 Jahre später sitzt das Paar am Esstisch dieses Hauses und blättert in einem Fotoalbum von damals. Bei jedem Bild schwingt die Frage mit: „Weißt du noch?“

Eine ruhige Wohngegend in Eller, nicht weit entfernt von der Straße, deren Name klingt wie ein Aprilscherz: Am Schabernack. Siedlungshäuser prägen das Viertel, das kurz nach Kriegsende mit bescheidenen Mitteln gebaut und in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder verändert wurde. Wie auch das Zuhause von Familie Henk mit seiner pistaziengrünen Fassade. „1954“ steht über der Tür, damit jeder sofort sieht, wann ihr Zuhause gebaut wurde - von ihnen selbst.

Info Die RP sucht interessante Wohnungen Serie Die Rheinische Post stellt außergewöhnliche Wohnformen in Düsseldorf vor. Vorschläge Schicken Sie sie uns an duesseldorf@rheinische-post.de, bitte mit dem Betreff „Wohnserie“. Oder rufen Sie uns an unter 0211 5052361.

„Es war damals völlig aussichtslos, eine Wohnung zu finden“, sagt Ilse Henk. Die beiden hatten gerade geheiratet, da kam ihnen das Angebot gerade recht: Ein Grundstück, 462 Quadratmeter groß, der Preis: 2,20 Mark pro Quadratmeter. Mit 35 Mark im Monat, inklusive Erschließungs- und Straßenbaukosten, ließ sich die Summe abstottern. Das war viel Geld, Herbert Henk verdiente als Müller in der Prangemühle 280 Mark im Monat. Aber glücklicherweise stand vom Vorbesitzer, der nach Australien auswandern wollte, noch eine Baracke auf dem Grundstück, darin konnten sie erst mal leben und so die Miete für ein möbliertes Zimmer sparen. Fließendes Wasser hatten sie nicht, der schwache Strom reichte gerade für ein bisschen Licht, und das Plumpsklo war im Garten. Aber es ging irgendwie.

Ein größeres Problem war, an Baumaterial zu kommen. Mal konnten sie sich Holzbalken von einer Laube holen, die abgerissen werden sollte, mal fand sich auf einem Trümmergrundstück eine komplett erhaltene Wand, „das bedeutete für uns ein paar hundert Steine für unser Haus“, sagt Herbert Henk. Und die wurden dann abgeklopft, gesäubert, der Rest war Arbeitsteilung: Sie schleppte, er zog die Mauern hoch. Wie das funktionierte, hatte ihm ein Nachbar beigebracht, der war Maurer und half ihm bei den kniffligen Ecken. Überhaupt, die Nachbarschaft! „Jeder unterstützte jeden, das war ein starker Zusammenhalt,“ sagt Herbert Henk. Vor allem sonntags, wenn alle frei hatten, „da haben wir dann Beton gegossen.“

Und Ilse Henk hat die Bauarbeiten mit einer geliehenen Kamera festgehalten. Als sie es sich leisten konnte, kaufte sie ein ledernes Album und klebte die Fotos ein, alle mit Datum. So lässt sich jede Phase nachvollziehen, wie erst das Schlafzimmer fertig wurde – mit einem schmalen Eisenbett und einer Couch von ihren Eltern. In diesem Zimmer haben sie gelebt, während um sie herum ihr Haus wuchs. Vor allem das Bad mit Wanne und Kohleofen – „welcher Luxus“. Was macht es da, dass sie lange keine Dachziegel bekamen und deshalb nur die Zimmerdecke über sich hatten – mit einer Wellblechabdeckung. Aber an ein Leben mit Provisorien waren sie da längst gewöhnt. Schwieriger waren die eiskalten Winter, wenn ihr Öfchen den Minustemperaturen kaum gewachsen war. „Da habe ich mich schon manchmal gefragt, ob wir je fertig würden“, meint Ilse Henk.

Aber jammern war nicht ihre Sache. Außerdem: Vier Jahre später hatten sie ihr Abenteuer überstanden, das Haus war fertig. „Wie das war, kann sich ja heute keiner mehr vorstellen.“ Aber für sie ist die Erinnerung auch jetzt noch – kurz vor seinem 90. und ihrem 89. Geburtstag – ganz lebendig. Längst haben auch sie ihr Haus verändert, haben Wände entfernt, das Bad modernisiert, die Einrichtung verfeinert. Viele Jahre lebte ihr Sohn mit seiner Familie im ersten Stock, heute wohnt dort die Enkelin.

Steineklopfen für die Zukunft: Herbert Henk am Weihnachtsmorgen 1954 – fotografiert von seiner Frau. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Arbeitsteilung: Sie schleppte Steine, er zog die Wände hoch – so wuchs Haus Henk ganz langsam. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Gebrauchskunst im Vorgarten, die vom Hausherrn aus ehemaligen Maschinen-Antriebsrädern gebaut wurde. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

„Weißt du noch?“ Ilse und Herbert Henk mit ihrem Fotoalbum mit den alten Bildern. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)