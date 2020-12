Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Impfzentrum steht bereit : Wer in Düsseldorf zuerst geimpft werden soll

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba) 15 Bilder So funktioniert das Impfzentrum in Düsseldorf

Düsseldorf Das Impfzentrum in der Arena ist einsatzbereit, der Impfstoff steht kurz vor der Zulassung. Wer aber hat zuerst Anspruch darauf? In Düsseldorf sollen es rund 100.000 Menschen in der ersten Runde sein.