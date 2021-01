Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in Düsseldorf : Jetzt sind die Krankenhäuser dran

Auf der Fotowand ist das Personal des Florence-Nightingale-Krankenhauses zu sehen, das bereits die Impfung bekommen hat. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Kaiserswerth Am Montag haben in den Kliniken die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Priorität haben Angestellte in den Risikobereichen. Bereits jetzt zeigt sich: Die Impfbereitschaft ist höher als beim Personal in den Altenheimen.