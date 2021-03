Kostenpflichtiger Inhalt: Impfstopp in Düsseldorf : Impflinge bekommen Biontech statt Astrazeneca

Das Impfzentrum in Düsseldorf (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Im Düsseldorfer Impfzentrum sollen trotz des Impfstopps am Mittwoch keine Termine ausfallen, kündigte die Stadt an. Auch an der Uniklinik wird nur der Impfstoff von Biontech genutzt.