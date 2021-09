Impfzentrum ab Oktober geschlossen : Impfstellen an Düsseldorfer Bahnhöfen bleiben geöffnet

Düsseldorf Das Impfzentrum in der Arena schließt Ende September – 377.790 Impfungen wurden dort bislang verabreicht. Die dezentralen Impfstellen und das Mobil sollen aber weiter in Betrieb bleiben.

Nach zehn Monaten Betrieb wird das Düsseldorfer Impfzentrum in der Arena am 30. September schließen. Die dezentralen Impfstellen am Hauptbahnhof und am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee sowie das Impfmobil bleiben jedoch weiter im Einsatz, teilte die Stadt mit. Der Antrag der Stadt wurde vom NRW-Gesundheitsministerium genehmigt, so Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche.