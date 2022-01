Corona in Düsseldorf : Impf-Marathon in den Gerresheimer Kirchengemeinden

Düsseldorf 550 Menschn, darunter viele Kinder, erhielten bei Aktionen der Bürgerstiftung Gerricus und der Stiftung „Gerresheim Gemeinsam“ die Immunisierung.

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde an der Heyestraße wurde am Wochenende weiter geimpft. Das Team unter Leitung von Angelika Jap impfte an zwei Tagen rund 400 Menschen, davon waren gut ein Viertel Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Für die Ärztin stand (und steht an bei den nächsten Wochenenden) ein Kinderarzt zur Seite. Jap war erstaunt, dass es immer noch Menschen gab, die am Wochenende zur Erstimpfung kamen.