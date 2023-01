Düsseldorfer Ärztinne geben Tipps Wie man das Immunsystem stärkt

Das Interesse am Immunsystem sei noch nie so hoch gewesen wie in den letzten beiden Jahren, sagen die Ärztinnen Birgül Cakmak-Sarikaya und Songül Cakmak-Wolgast. „Seit Beginn der Coronapandemie suchen uns immer mehr Patienten auf, die sich vor Infektionen schützen wollen und fragen, wie sie das machen können“, erzählt Cakmak-Wolgast. Die beiden Allgemeinmedizinerinnen raten ihren Patienten, ihr Immunsystem zu stärken.