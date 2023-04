Studie vergleicht Preise Das sind Düsseldorfs teuerste und günstigste Stadtteile

Wer in Düsseldorf eine günstige Wohnung kaufen will, schaut sich am besten im Südosten der Stadt um. Auf der Preiskarte, die das Online-Portal Immowelt am Donnerstag in einer Studie veröffentlicht hat, finden sich in Vierteln wie Eller, Reisholz, Hassels und Garath die meisten grünen Flächen – sie stehen für angebotene Kaufpreise zwischen 3500 und 4000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die Farbe Rot dagegen steht für Quadratmeterpreise jenseits der 6000 Euro – und je näher man am Rheinufer der Altstadt wohnt, desto intensiver wird der Farbton.