Worringer Patz bekommt ein WG-Haus Vom Drogen-Hotspot zum hippen Wohnort

Wenn man Salamon und Knapp über die schmalen Treppenstufen immer höher und höher folgt, kann man gar nicht anders, als zu sehen, was sie sehen: Ein bezauberndes, altes Haus mit viel Geschichte und jeder Menge Potenzial. An den Wänden hängen Tapeten aus unterschiedlichsten Jahrzehnten, teils ausgeblichen und mit Eselsohren und Rissen; teils so gut erhalten, als seien sie gestern erst angebracht worden. Im Treppenhaus führen breite Türen mit Eisblütenglas, die jedem Vintage-Fan den Atem rauben würden, in die einzelnen Etagen. Auf jeder Zwischenetage liegt eine winzige Toilette – wer hier WG-Partys schmeißt, muss sich um ausreichend stille Örtchen keine Sorgen machen.