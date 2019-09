Immobilien in Düsseldorf : So heftig sind die Mieten in zehn Jahren gestiegen

So heftig sind die Mieten in zehn Jahren gestiegen

Düsseldorf Seit 2009 sind die Mieten rund um das Düsseldorfer Zentrum um bis zu 57 Prozent gestiegen, die Kaufpreise sogar um bis zu 158 Prozent. Mit steigenden Mieten rechnet Immobilienmakler Jörg Schnorrenberger nun besonders in Oberbilk und Flingern-Süd.

Immobilienexperten rechnen für zentrumsnahe Stadtteile wie Flingern-Süd und Oberbilk für die kommenden Jahre mit steigenden Mieten und Kaufpreisen. Dazu werden sicherlich auch die geplanten Neubauten in der Nähe des Hauptbahnhofs beitragen, wie der Vorsitzende des Rings Deutscher Makler (RDM) in Düsseldorf, Jörg Schnorrenberger, sagt. Die beiden Stadtteile sind bislang noch die günstigsten im direkten Innenstadt-Umfeld – die durchschnittliche Angebots-Kaltmiete bei Neuvermietungen lag dort im zweiten Quartal noch bei unter 11 Euro je Quadratmeter (siehe Grafik). Gestiegen sind die Mieten aber auch hier in den vergangenen zehn Jahren deutlich: in Flingern-Süd um 44 Prozent, in Oberbilk um 45. Die Kaufpreise erhöhten sich sogar um 132 Prozent/150 Prozent. Insgesamt haben sich die Kaufpreise in 14 von 17 untersuchten Stadtteile mehr als verdoppelt. „Es sind hysterische Preise heute“, sagte Schnorrenberger.